شكرا لمتابعة خبر عن تكوُّن الضباب على طريق الهدا.. والداخلية تحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية اليوم الخميس، من تدني الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب على أجزاء من طريق ” الهدا “.

وقال المركز في تنبيه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود السلامة لسالكي الطريق مع أخذ الحيطة والحذر.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق غدًا الجمعة.