شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو نقص الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، على مستفيد شكا من نقص الدعم، موضحًا أن سبب تغير الدعم يأتي بناء على ارتفاع وانخفاض أسعار البنزين.
وتضمنت شكوى المستفيد: “ هناك نقص ٣٠ ريالًا في حساب المواطن؟ الدفعة قبل شهرين كان ١٧٧٦، والدفعة الشهرين الأخيرين صار ١٧٤٦، ممكن توضيح؟.
وقال البرنامج : “ أهلًا بك، الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم
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