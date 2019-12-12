شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه.. استمرار هطول أمطار غزيرة على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـ 4 مناطق ” القصيم – الرياض – المنطقة الشرقية “.

وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة وتساقط البرد مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتوقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 01:00 غدًا الجمعة.