شكرا لمتابعة خبر عن رئيس «الرقابة ومكافحة الفساد»: الجهاز معني بإعادة الأموال المنهوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن الجهاز الجديد سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة.

جاء ذلك في تصريحات، بعد صدور أمرًا ملكيًا بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد تحت مظلة واحدة.

وأكد الكهموس، أن هناك توجيهات صارمة من القيادة في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين كائناً من كان وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.