شكرا لمتابعة خبر عن بعد تصرفها غير اللائق.. وعد العساف تدافع عن نفسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حرصت نجمة سناب شات الطفلة وعد العساف على الرد على منتقديها خلال الساعات الماضية إثر سخريتها من الشاب عبد الرحمن الشهراني الملقب بـ” أسطورة العزيزية ” وهو أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وعد العساف في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات إنه كانت تُمازح الشهراني فقط ولم تقصد السخرية منه.
وأضافت: نحن نحاول إسعادكم ولكن بعض الناس أخذوا الموضوع بجدية وأن أتنمر عليه، ولكن هذا مزاح مزاح.
وكشفت العساف أنها لا تٌمانع الظهور مع أسطورة الرياض مجددًا في مقطع فيديو لتوضيح حقيقة الأمر.
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