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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة بريطانية عن تفاصيل جديدة حول وفاة نجل حاكم الشارقة داخل منزله بلندن في وقت سابق من هذا العام.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلاً عن التحقيقات، إن الشيخ خالد بن سلطان القاسمي (39 عامًا) توفي بعد تعاطي الكوكايين والمخدرات في منزله الفاخر بلندن، البالغ قيمته 8 ملايين جنيه إسترليني.

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هل تذكرون نجل حاكم الشارقة الذي توفي بسبب المخدرات؟.. صحيفة بريطانية تفجر اليوم مفاجأة مزلزلة بشأنه وتكشف ماذا صنعت أخته التوأم تلك الليلة!



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وكان القاسمي الذي يعمل مصمم أزياء في تلك الليلة التي توفي فيها – مطلع يوليو الماضي - برفقة صديق له يدعى "يوهان إسكوبار"، حيث عثر عامل نظافة عليه ميتًا، بعد أن اعتقد في البداية أنه كان نائمًا، لكنه شعر بالرعب عندما لمس رقبته وأدرك أنه بارد.

واتصل عامل النظافة بالإسعاف لإنقاذه، لكن المسعفين للأسف لم يتمكنوا من إنقاذه، وأعلن موته في مكان الحادث.

وكشفت نتائج التحليلات التي أخذت من جسم نجل حاكم الشارقة أنه كان لديه مستويات عالية من مخدر "GHB" – الذي يصنف على أنه من العقاقير النفسية - وكميات من الكوكايين.

وانتهت التحقيقات إلى أن سبب الوفاة كان تعاطي المخدرات.

وقال ضابط بالشرطة، إن خالد كان يجتمع مع يوهان إسكوبار في الليلة التي سبقت وفاته، وكان يعتقد أنه كان نائمًا عندما غادر الشقة وهو يسمع الشخير.

وقيل إن عائلته ، بما في ذلك أخته التوأم ، أصيبت بحزن شديد لوفاة خالد.

وكان خالد انتقل من الشارقة إلى إنجلترا في سن التاسعة.

وكشف بيان تلي أمام المحكمة: "كان خالد متحمسًا لأسباب اجتماعية، خاصة بمحنة اللاجئين"، واصفًا إياه بأنه كان "مهووسًا بروح إبداعاته وجودتها".

وأصدر قاضي التحقيق الجنائي في محكمة "ويستمنستر كورونرز"، بأن وفاة نجل حاكم الشارقة كانت نتيجة تعاطي بالمخدرات.

يذكر أن الشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، النجل الأكبر لحاكم الشارقة توفي في عمر 24 عامًا 1999 بسبب جرعة زائدة من المخدرات.