محافظ الدرب يُؤدي صلاة الميت على الشهيد “الحدري “

أدّى محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني عقب صلاة عصر اليوم الخميس، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب “ناصر الحدري” أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان ونائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جهتهم أعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.