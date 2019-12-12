أدّى محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني عقب صلاة عصر اليوم الخميس، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب “ناصر الحدري” أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعاً عن دينه ووطنه.
ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان ونائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جهتهم أعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدرب يُؤدي صلاة الميت على الشهيد “الحدري “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.