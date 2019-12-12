قامت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين “نقاء” بحذف تغريدتها التحذيرية حول احتواء السجائر الجديدة المدخلة إلى المملكة على “زرنيخ” ومبيدات حشرية فتاكة ، ووصفتها بـ”المعلومة الخاطئة” .
وقالت “نقاء” : نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس السعودية، وهذا التنويه يأتي انطلاقاً من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها. وكانت جمعية “نقاء” قد أعلنت وحذرت بتغريدة لاقت رواجاً كبيراً تزامناً مع الأزمة التي نشبت بين شركات التدخين والمدخنين منذ أسبوعين ، وكتبت: “عاجل” تقرير شبكة DW الألمانية “دوتشفيله” يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية نقاء تنشر تغريدة تحذيرية من السجائر الجديدة لاحتوائها على الزرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة وتسارع بحذفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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