بعد نجاح أكبر اكتتاب في العالم .. شركة “بوبيان الكويتية” تفاجيء سهم “أرامكو” في ثاني يوم للتداول

كشفت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” الكويتية أنها باعت كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية والبالغ عددها ٣.٣٣ مليون سهم. وقالت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، أن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال).

وأشارت شركة بوبيان إلى أنها حققت ربحًا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) سيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020؛ كاشفة أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال تقريباً بما يُعادل 8.6 مليون دينار (28.4 مليون دولار). وختمت الشركة الكويتية بيانها بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر. ولفتت الشركة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير .