توقعات الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة. وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مناطق: جازان، الرياض، الشرقية، عسير، القصيم، الباحة، مكة المكرمة وسواحلها.

كما توقّعت “الأرصاد” تكَوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة. فيما قد تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 33 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في طريف والقريات.