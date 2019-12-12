جبَّسوا الساق دون معالجة الجرح.. والدة الطفل “بسام” تكشف مضاعفات الخطأ الطبي في علاج نجلها.. و”صحة عسير” ترد !

شكَّلت “صحة عسير” لجنة استشارية مختصة للتحقيق في شكوى مقدمة من والدة الطفل بسام سالم القحطاني (4 سنوات) ضد مستشفى بأبها اتهمته بالتسبب في مضاعفات خطيرة لابنها. ووفقًا لـ”سبق” فإن المضاعفات جاءت جراء التعامل مع حالة الطفل بطريقة خاطئة إثر تعرضه لكسر وجروح بالساق بسبب حادث سير بتاريخ 3/ 3/ 1441هـ، وهو ما دفع الأم للمطالبة بالحصول على حق ابنها وعلاجه في مستشفى متقدم ومحاسبة المتسبب فيما تعرض له من مضاعفات.

وقالت أم الطفل :”الحادث أسفر عن جرح وكسر مضاعف في الساق، ثم ذهب به والده إلى مستوصف خاص، فلم يستطع معالجته، وتم نقله إلى المستشفى المعني، وقاموا بتجبيره وتجبيس الساق مباشرة في الطوارئ دون معالجة الجرح، وبعد اسبوع، شاهدنا الدم والصديد يخرج من الجبس، فتوجهنا به إلى الطوارئ ليتم تحولنا إلى الإصابات، وتم استدعاء الاستشاري وأزيل الجبس، وكانت المفاجأة حدوث التهاب للجرح وامتداده وتعفنه وإصابته بالتهاب نسيج خلوي أدى إلى تجمع قيحي تحت الجلد”.