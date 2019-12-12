الغذاء والدواء” تحذر من مستحضر للعناية بالعيون يحتوي على نسبة عالية من الرصاص

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج مستحضر تجميل “كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين”، لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل.

وبينت الهيئة، أنها جمعت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق، وأجرت عليها تحليلاً، وأسفرت نتائج التحليل احتواء منتج “كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين” المصنّع بالمغرب على نسبة عالية من مادة الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل. وأشارت الهيئة إلى أن التعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص قد يتسبب في مخاطر للمستخدم، داعيةً المستهلكين لعدم استخدام منتج “كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين” والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مؤكدةً أنها تنسق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمنع دخوله.