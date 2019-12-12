طلاب سعوديون يعرضون ابتكاراتهم أمام «معرض الشبكات الذكية 2019»

قدم عدد من الباحثين وطلاب الجامعات السعودية في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019 في نسخته التاسعة (21) ملصقًا علميًّا وبحثيًّا، تتناول مشروعات وابتكارات في مجال الطاقة بشكل عام.

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور فهد الصخيري، أن اللجنة العلمية للمؤتمر دعت مجموعة من الباحثين وطلاب الجامعات لعرض ابتكاراتهم المميزة وأفكارهم في مجال الطاقة مساهمة من القائمين علي المؤتمر في إتاحة الفرصة لشباب الوطن؛ للمشاركة ونقل الخبرات.

لفت النظر إلى أن عدد من الطلاب والباحثين من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الباحة، وجامعة نجران، وجامعة عفت، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، وجامعة الملك فهد للبترول، وجامعة الطائف قدموا مساهماتهم، تضمنت موضوعات علمية وبحثية عن الطاقة الشمسية واستخداماتها واستخدامات الشبكات الذكية، ونظم الاتصال والتحكم في أنظمة الطاقة.