الوزير بنتن: المملكة على أتم استعداد لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم 1441هـ

أكَّد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الخميس، أن المملكة على أتم استعداد لاستقبال ضيوف الرحمن للموسم الجديد.
وعبر الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر»، قال وزير الحج والعمرة: إن جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة خدمات الحج في المملكة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، مستشعرين أهمية هذا العمل العظيم، الذي يقومون به خدمةً لحجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الحج والعمرة، اليوم الخميس، بنظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب، لبحث الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بالخدمات المقدمة للحجاج الموريتانيين بموسم حج 1441 هـ
من ناحيته، شكر الوزير الموريتاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من عناية واهتمام، مقدرًا جهود العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.
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