السعر واللون والنكهة.. أبرز الاختلافات بين الدواء المبتكر والجنيس

أوضحت «هيئة الغذاء والدواء»، اليوم الخميس، الاختلافات بين الأدوية الجنيسة (المماثلة) والمبتكرة.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت «الغذاء والدواء»: الاختلاف بين الأدوية الجنيسة (المماثلة) والمبتكرة، يكون في السعر واللون والنكهة؛ دون التأثير على فعاليتها.

وفي «إنفوجراف» لها، عقدت «الغذاء والدواء» مقارنة بين الدواء المبتكر ونظيره الجنيس، لافتة إلى أن الأول تخترعه شركة أدوية بعد عمليات بحث وتطوير، بينما الجنيس يسمح للشركات الأخرى بإنتاجه تحت أسماء تجارية، بعد انتهاء فترة الحماية القانونية، التي تتراوح بين 17 و20 سنة.

وأكَّدت الهيئة، أن الدواء الجنيس والمبتكر متكافئان، من حيث المادة الفعالة والشكل الصيدلاني والتركيز، مؤكدة أن كليهما يؤدي نفس الدور داخل الجسم، لافتة إلى أن الاختلاف قد يكون في اللون والمنكهات، والسعر.