أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.

كما توقعت «هيئة الأرصاد»، في تقرير لها مساء الخميس، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

ذكر تقرير «الأرصاد» أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق المملكة: