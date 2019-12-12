«الصحة» تعلن 2942 وظيفة شاغرة

دعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم إليها عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة 2942 وظيفة شاغرة (رجالًا، ونساء) على فئتي (صيدلي، إخصائي غير طبيب)، علمًا بأن فترة التقديم من 18/4/1441هـ الموافق(15/12/2019م) إلى 29/4/1441هـ الموافق (26/12/2019م).

وفيما يتعلق بآلية التقديم في بوابة التوظيف والفئات المستهدفة بالإعلان في البوابة والشروط والضوابط العامة.

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