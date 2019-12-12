وزير الصحة اليمني: السعودية مرجع لدول العالم في طب الحشود

عبّر وزير الصحة والسكان في الجمهورية اليمنية الدكتور ناصر محسن باعوم، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لرعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود التي تستضيفه المملكة حاليًّا في جدة.

وقال الوزير اليمني: «لا شك أن هذا المؤتمر العالمي يؤكد اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بطب الحشود؛ حيث إن خبرتها في هذا المجال أصبحت مرجعًا لكل دول العالم».

وأضاف: «أن المملكة صاحبة خبرة وباع طويل في مجال طب الحشود، وكل دول العالم تعرف أن السعودية تدير الرعاية الصحية لثلاثة ملايين حاج في فترة زمنية قصيرة، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا يحسب لها».

وأكد الوزير أن وفد بلاده المشارك في أعمال مؤتمر طب الحشود سيكتسب خبرة كبيرة من خلال ورش العمل والأوراق التي قدمت في المؤتمر؛ ما سيكون عاملًا مساعدًا لهم في أداء عملهم، مقدمًا شكره إلى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعوته للمؤتمر وحسن التنظيم.