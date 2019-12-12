السعودية اليوم / اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية تختتم أعمالها بالسودان بمشاركة المملكة



الخرطوم 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، فعاليات الدورة 39 لاتحاد إذاعات الدول العربية والاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر وأعضاء الاتحاد ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة الإعلام.

ورأس وفد المملكة في الاجتماعات النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للإذاعات العربية الأستاذ سعد بن محمد الجريس.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في كلمة له أن حكومة الثورة انطلقت في العمل على تحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتوفير العيش الكريم لمواطنيها، داعيًا الأشقاء والأصدقاء للتضامن مع السودان ومساندته في هذه المرحلة المهمة، وأن السودان سيظل داعمًا لأصدقائه وأشقائه في جميع القضايا وفي جميع الأوقات.

وأكد أن السودان سيظل شريكًا وفيًا وفاعلاً وداعمًا لمسيرة الاتحاد المهنية بما يلبي طموحات الشعوب العربية في التقدم والازدهار.

وأشاد بالمشروعات التي أنجزها الاتحاد في توثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية المسموعة والمرئية، داعيًا الاتحاد إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الإعلام تحقيقًا للأمن العربي الشامل.

وكرّم البرهان في الجلسة الختامية للجمعية قيادات اتحاد إذاعات الدول العربية وفي مقدمتهم المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبدالرحيم سليمان, ونائب رئيس الاتحاد سعد الجريس، فضلاً عن تكريم رئيس الاتحاد محمد عبدالمحسن الحواش.

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22:40ت م

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