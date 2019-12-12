السعودية اليوم / تعليم الباحة ينفذ حزمة من البرامج والفعاليات لتفعيل اليوم العالمي لمكافحة الفساد



الباحة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في تفعيل برنامج اليوم العالمي لمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة لدى منسوبيها بأهمية مكافحة الفساد من خلال حملة بعنوان " متحدون على مكافحة الفساد "، حيث عمدت الإدارة إلى إعداد خطة متكاملة بالشراكة مع منسوبي ومنسوبات الميدان التربوي لتعزيز قيم النزاهة ومفهوم الشفافية.

و تسعى الإدارة العامة لتعليم المنطقة بتوعية الميدان التعليمي، والمجتمع المحلي بأهمية نشر المفاهيم السليمة للنزاهة ومكافحة الفساد وبأهمية حماية المال العام، والمرافق، والممتلكات العامة.

وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بالقيم الوطنية التي تستهدفها الحملة، بالتحذير من خطورة الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وتدني مستوى الجودة في الآداء.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم الباحة محمد يحيى مهدي أن الحملة تحوي جملة من المشروعات التربوية استهدفت الميدان التربوي والمجتمع الخارجي بمشاركة جميع الإدارات المعنية بهدف حث الميدان التربوي على تفعيل أهداف الحملة، مشيراً إلى أن إدارة النشاط الطلابي أعدت برنامجا متكاملا يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة التي من ضمنها تفعيل الأندية الطلابية والإذاعات الصباحية والكلمات التوجيهية لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وتنظيم الورش التدريبية والحوارية والعروض المسرحية والقيام بالزيارات الميدانية للجهات الحكومية ولجان التنمية الاجتماعية وأندية الحي والأندية

// انتهى //

22:12ت م

0296



الباحة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في تفعيل برنامج اليوم العالمي لمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة لدى منسوبيها بأهمية مكافحة الفساد من خلال حملة بعنوان " متحدون على مكافحة الفساد "، حيث عمدت الإدارة إلى إعداد خطة متكاملة بالشراكة مع منسوبي ومنسوبات الميدان التربوي لتعزيز قيم النزاهة ومفهوم الشفافية.و تسعى الإدارة العامة لتعليم المنطقة بتوعية الميدان التعليمي، والمجتمع المحلي بأهمية نشر المفاهيم السليمة للنزاهة ومكافحة الفساد وبأهمية حماية المال العام، والمرافق، والممتلكات العامة.وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بالقيم الوطنية التي تستهدفها الحملة، بالتحذير من خطورة الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وتدني مستوى الجودة في الآداء.وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم الباحة محمد يحيى مهدي أن الحملة تحوي جملة من المشروعات التربوية استهدفت الميدان التربوي والمجتمع الخارجي بمشاركة جميع الإدارات المعنية بهدف حث الميدان التربوي على تفعيل أهداف الحملة، مشيراً إلى أن إدارة النشاط الطلابي أعدت برنامجا متكاملا يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة التي من ضمنها تفعيل الأندية الطلابية والإذاعات الصباحية والكلمات التوجيهية لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وتنظيم الورش التدريبية والحوارية والعروض المسرحية والقيام بالزيارات الميدانية للجهات الحكومية ولجان التنمية الاجتماعية وأندية الحي والأندية الرياضية وتوزيع مطبوعات نزاهة بالميادين العامة وكذلك توظيف حصص النشاط والتربية الفنية والفرق الكشفية بهدف نشر المفاهيم السليمة للنزاهة ومكافحة الفساد .// انتهى //22:12ت م0296

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.