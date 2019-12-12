شكرا لقرائتكم انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-12 انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 7 معايير بـ100 درجة لاختيار الفائز بأجمل صقر

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