إصابات في اصطدام مركبتين بمحافظة #تربة

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - تربة

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شهد طريق (تربة – حضن) بمحافظة تربة، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم بين مركبتين، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 “أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى”.

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