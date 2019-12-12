، الوحدة يعتلي الصدارة بثنائية بمرمى العدالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أزاح الهلال "مؤقتاً" عن القمة

نجح فريق الوحدة باعتلاء صدارة الترتيب مؤقتاً، بفضل فوزه على ضيفه فريق العدالة بهدفين دون رد، ملحقاً به الهزيمة السادسة هذا الموسم في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في مكة المكرمة، لحساب الجولة الـ11 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ارتقى الوحدة لصدارة جدول الترتيب، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط بالمركز الرابع عشر.

بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب مع أفضلية لأصحاب الضيافة، الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، لكن دون أي تهديد حقيقي على مرمى الضيوف في النصف الأول من الشوط.

وجد فرسان مكة صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي للعدالة، وفشلوا في إيجاد الحلول المناسبة حتى اللحظات الأخيرة التي كانت شاهدة على تسجيل أول أهداف اللقاء.

جماهير أصحاب الضيافة انتظرت للدقيقة 28 لترى فريقها يصل للمرة الأولى على مرمى أيمن المثلوثي، عندما سنحت فرصة محققة للتسجيل أمام المحترف المالي يوسف نياكاتي، الذي تلقى تمريرة ذكية من وليد باخشوين بغفلة من المدافعين وضعته بحالة انفراد، لكنه تباطأ بالتسديد، مفضلاً الاستعراض قبل أن يصوب الكرة خارج الخشبات الثلاثة.

تمكن لاعبو الوحدة في الأنفاس الأخيرة للشوط من ترجمة أفضليتهم لتسجيل هدف الأسبقية عن طريق المحترف البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، مستغلاً تمريرة رأسية من الأسترالي قودوين، استقبلها بثقة كبيرة أمام المرمى، قدم بعدها فاصلًا مهاريًّا قبل أن يصوب كرة قوية استقرت في شباك أيمن المثلوثي (42).

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني مع تحسن في أداء العدالة، واستمرار أصحاب الأرض في ممارسة الضغط؛ بغية تسجيل هدف ضمان النقاط الثلاثة والذي لم يتأخر سوى 18 دقيقة.

حيث واصل الأسترالي قودوين توزيع الهدايا لزملائه، وهذه المرة حينما منح المحترف البرازيلي ريناتو سانشير فرصة تعزيز النتيجة بالهدف الثاني، حين أرسل له عرضية مثالية داخل صندوق العمليات، تابعها البرازيلي برأسه بطريقة جميلة عجز الحارس المثلوثي عن التصدي لها لتعانق الشباك عند الدقيقة 63.

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