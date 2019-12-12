، "الخليج 365" تكشف كواليس صورة "المحلول والمُسن".. مُسعف خارج عمله أنقذه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لحالة إغماء بسبب هبوط السكر والتدخل جاء في الوقت المناسب

ضرب المواطن عبدالمجيد العنزي أروع الأمثلة في الإنسانية بعد إنقاذه مريضاً كبيراً في السن تعرض لوعكة صحية أثناء قيادته المركبة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضه لهبوط في السكر ودخوله حالة إغماء.

وتفصيلاً، روى "العنزي" الذي يعمل موظفاً في هيئة الهلال الأحمر السعودي لـ "الخليج 365" تفاصيل الواقعة التي حدثت عندما كان خارجاً وقت عمله الرسمي في تنزه مع أصحابه، وقال: "شاهدت زحمة سير بالطريق وكانت أشبه بحادث سير وبعد وقوفي شاهدت رجلاً كبيراً في السن ملقى على الأرض وكانت معي حقيبة إسعاف خاصة بي وقمت فوراً بعمل إسعافات أولية للرجل ليتضح أنه دخل في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر فقمت بإسعافه وتركيب محلول له".

وأضاف: أثناء عملية الإسعاف الأولي للمريض عاد له الوعي تدريجياً، وأثناء ذلك قمنا فوراً بالاتصال بالزملاء في هيئة الهلال الأحمر الذين حضروا للموقع في وقت وجيز لاستلام الحالة، وبعد إفاقته، أكد المسن أنه عاد للوعي بفضل الله ثم بفضل الإسعافات الأولية التي قام بها المواطن العنزي وغادر لمنزله.

وأكد المسعف العنزي أنه فخور بعمله وبما قام به كون ما قام به عملاً إنسانياً يفتخر به كل إنسان خاصة عندما تنقذ مريضاً من الموت.الهلال الأحمر