، من خلال محاضرة بعنوان "رسالة رياضي" ماجد عبدالله متحدثًا في جامعة جدة ،

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قام رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، ماجد عبدالله؛ بزيارة مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه في مقر الجامعة بجدة.
تأتي هذه الزيارة انطلاقًا من الدور التكاملي بين الجمعية وكافة الجهات بما يعود عليهما بالنفع، في إطار الأدوار الاجتماعية المشتركة بينهما، وتفعيلًا للمبادرات التحفيزية والمشاركات المجتمعية الفاعلة في الأنشطة والفعاليات، والإسهام في تحقيق برنامج جودة الحياة.
وقدم ماجد عبدالله في مقر الجامعة بقاعة الجوهرة، لقاء مفتوحًا تحت رعاية مدير الجامعة بعنوان "رسالة رياضي"، حضرها مجموعة من الطلاب والأساتذة بالجامعة، تحدّث فيها عن مسيرته، وأجاب فيها عن عدد من الأسئلة، كما حثّ فيها على العمل التطوعي ومدى أهميته وتأثيره بالنفع على المجتمع، يأتي ذلك في إطار اهتمام الجمعية بقطاع التعليم، وإيمانًا منها بأهميته كعنصر جوهري فعال في المجتمعات المتقدمة. وفي الختام قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء، شكره لمدير جامعة جدة على الاستضافة والتكريم، متمنيًا لهم التوفيق ومؤكدًا حرص الجمعية على إبرام اتفاقيات مستقبلية بين الطرفين.
جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله جامعة جدة
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 09:50 PM
تحت رعاية مدير الجامعةمن خلال محاضرة بعنوان "رسالة رياضي" ماجد عبدالله متحدثًا في جامعة جدة
قام رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، ماجد عبدالله؛ بزيارة مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه في مقر الجامعة بجدة.
تأتي هذه الزيارة انطلاقًا من الدور التكاملي بين الجمعية وكافة الجهات بما يعود عليهما بالنفع، في إطار الأدوار الاجتماعية المشتركة بينهما، وتفعيلًا للمبادرات التحفيزية والمشاركات المجتمعية الفاعلة في الأنشطة والفعاليات، والإسهام في تحقيق برنامج جودة الحياة.
وقدم ماجد عبدالله في مقر الجامعة بقاعة الجوهرة، لقاء مفتوحًا تحت رعاية مدير الجامعة بعنوان "رسالة رياضي"، حضرها مجموعة من الطلاب والأساتذة بالجامعة، تحدّث فيها عن مسيرته، وأجاب فيها عن عدد من الأسئلة، كما حثّ فيها على العمل التطوعي ومدى أهميته وتأثيره بالنفع على المجتمع، يأتي ذلك في إطار اهتمام الجمعية بقطاع التعليم، وإيمانًا منها بأهميته كعنصر جوهري فعال في المجتمعات المتقدمة. وفي الختام قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء، شكره لمدير جامعة جدة على الاستضافة والتكريم، متمنيًا لهم التوفيق ومؤكدًا حرص الجمعية على إبرام اتفاقيات مستقبلية بين الطرفين.
، من خلال محاضرة بعنوان "رسالة رياضي" ماجد عبدالله متحدثًا في جامعة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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