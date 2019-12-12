، رئيس "مدركة" يتفقد أعمال درء أخطار السيول بـ"مسيحة الغربية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع إلى مطالب المواطنين في القرية

وقف مسؤولو بلدية مدركة بمكة المكرمة، اليوم، على قرية مسيحة الغربية، للاستماع لمطالب المواطنين، وذلك بإشراف ومتابعة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وتفصيلاً؛ فقد وقف رئيس بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ريان بن عبدالعزيز الصعب، على أعمال درء أخطار السيول بقرية مسيحة الغربية.

واستمع "الصعب" خلال الجولة إلى مطالب المواطنين في القرية.بلدية مدركة مكة المكرمة