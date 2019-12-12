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أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل.
وأشاد أمير جازان أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بحرص الجمعية على المشاركة المجتمعية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
فيما أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.
واعتبرت "الشبيلي" أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.
وفي الختام كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتهم في إنجاح الفعالية.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 09:04 PM
أشاد بجهود جمعية الأنامل للحرف والمهنأمير جازان يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل.
وأشاد أمير جازان أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بحرص الجمعية على المشاركة المجتمعية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
فيما أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.
واعتبرت "الشبيلي" أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.
وفي الختام كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتهم في إنجاح الفعالية.
، أمير جازان يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان ،
المصدر : الخليج 365
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