

الأمم المتحدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا اليوم يفيد بأنه يسابق الزمن لحشد التمويل الضروري لإطعام ملايين الجوعى في جنوب السودان الذي يعاني أصلا من نقص الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

وأطلقت المنظمات الإنسانية خطة الاستجابة لعام 2020م حيث أعلنت الحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.6 مليون شخص في جنوب السودان.

وأشار بيان برنامج الأغذية العالمي إلى أن الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأشهر الماضية تدفع بجنوب السودان إلى حافة الهاوية مع قرب نهاية العام وما يزيد الأوضاع سوءًا هو حالة عدم الاستقرار السياسي الشديد.

ووفقًا لتوقعات من آخر بيانات الأمن الغذائي التي أعدّها خبراء الحكومة والأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن ما يقرب من 5.5 مليون مواطن جنوب سوداني مهددون بالمجاعة في بداية عام 2020م.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن جنوب السودان لا يحتمل المزيد من الكوارث، مضيفًا "نعلم المشكلات التي تواجهنا في جنوب السودان، ولكن الأمطار والفيضانات أدّت إلى كارثة وطنية وهي أسوأ بكثير من توقعات أي شخص".

وحذر بيزلي من التأخير في جميع التمويل اللازم في غضون الأسابيع والأشهر القادمة، وقال: "إننا نتكلم عن مجاعة. نحتاج إلى المساعدة ونحتاجها الآن".

// انتهى //

21:55ت م

0287





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تحذير من مجاعة محققة في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.