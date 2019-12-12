السعودية اليوم / " برامج ومبادرات وزارة الإسكان " ورشة عمل في محافظة بني حسن



الباحة 15 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

افتتح محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم ، ورشة عمل للتعريف بمشروعات وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، ومديري الإدارات الحكومية وعدد من الأهالي، وذلك بمقر المحافظة .

وبدأت الورشة بكلمة المحافظ التي رحب فيها بالجميع، موضحا أن الورشة تأتي بناء على توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لإيصال المعلومات والبرامج والدور الذي يقوم به فرع وزارة الاسكان بالمنطقة.

وأكد الغامدي حرص سمو أمير المنطقة على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها الأهالي في ظل الدعم غير المحدود من لدن قيادتنا الرشيدة " أيدها الله " مشيراً إلى متابعة سموه حيال ما سيخصص من مواقع لبرامج الإسكان بالمحافظة .

بعد ذلك استعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة رؤية الوزارة وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، مقدماً عرضاً مرئياً وشرحاً لمنتجات الوزارة المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها والآلية المتبعة لديهم، كما أتيحت المداخلات للحضور حول الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة.

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21:26ت م

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