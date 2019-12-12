شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الشرقية صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة صباح الغد، على معظم أنحاء المنطقة الشرقية. وتهطل زخات الامطار الرعدية وتكون غزيرة أحيانا وتعمل على تشكل التجمعات المائية، فيما تتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيا مساء يوم الجمعة ليعود الطقس للاستقرار مجددا، لكن تبقى المؤشرات لتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من مساء يوم السبت خاصة على المنطقة الشرقية ومناطق وسط المملكة.

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