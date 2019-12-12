شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي محايل يشيعون شهيد الواجب «آل مكثر» والان نبدء بالتفاصيل

أدت جموع المصلين بجامع الملك فهد بمحافظة محايل عقب صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب مصطفى بن أحمد محمد آل مكثر أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخليه وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.