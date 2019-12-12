فيديو.. عبدالله النقبي: الفوز على الوحدة ترجمة لجهود اللاعبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالله النقبي، لاعب شباب الأهلي، أن فوز فريقه على الوحدة في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي برباعية دون رد، جاء ترجمة لمجهود اللاعبين.

وبفوزه رفع شباب الأهلي إلى 19 نقطة في وصافة الترتيب، ليبتعد عن الشارقة المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز السابع.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال النقبي "المباراة لم تكن سهلة أمام الوحدة، لكنها جاءت ترجمة لمجهودنا الذي لم يذهب هباء".

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وأضاف "أشكر اللاعبين على الأداء الكبير الذي قدموه خلال المباراة".

وتابع "طموحنا دائماً هو تحقيق البطولات في أي مسابقة نخوضها، سواء الموسم الحالي أو الماضي".

وأتم "نتمنى أن يحالفنا التوفيق في النهاية ونحصد لقب الدوري، وألا نخذل جماهيرنا التي تدعمنا".