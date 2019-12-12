تعرف على الإمام النيجيري الذي أنقذ 262 مسيحيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإمام النيجيري أبوبكر عبدالله سجل اسمه في الساحة الدولية بعد تسامحه وإنقاذه المئات من المسيحيين الفارين من هجمات المزارعين، في 10 قرى بمنطقة باركين لادي بولاية بلاتو في 23 يونيو 2018.
وفاز أبوبكر عبدالله بدرع تعزيز السلم، ضمن فعاليات الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في أبوظبي.
كما منحته الخارجية الأمريكية، بجانب 4 رجال دين آخرين من السودان والعراق والبرازيل وقبرص، جائزة الحريات الدينية الدولية لسنة 2019.
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