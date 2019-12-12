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بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تعلن بيع أسهمها في أرامكو
تبلغ حوالي ٣.٣٣ مليون سهم
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” الكويتية المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، بيع كامل أسهمها في شركة أرامكو والبالغ عددها ٣.٣٣ مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، إن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال).
وأشارت الشركة، إلى أنها حققت ربحًا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) سيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.
وكشفت الشركة أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال تقريبًا بما يُعادل 8.6 مليون دينار (28.4 مليون دولار).
وأفادت بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، لافتة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير.
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