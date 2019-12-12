نقاء تربك المستهلك.. الدخان الجديد مسموم ثم تعتذر

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين “نقاء” عن التغريدة التحذيرية حول احتواء السجائر الجديدة المدخلة إلى المملكة على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.

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وقالت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكة DW ، والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس السعودية”.

وأشارت نقاء إلى أن هذا التنويه يأتي انطلاقًا من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها.

الجدير بالذكر أن نقاء كانت قد غردت صباح اليوم بقولها “عاجل.. تقرير شبكة DW الألمانية دوتشفيله يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة”.