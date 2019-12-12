صور.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الثوعي بـ #محايل

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أدت جموع المصلين صلاة الميت بمحافظة محايل اليوم، عقب صلاة العصر على شهيد الواجب الوكيل رقيب مصطفى بن احمد محمد الثوعي، أحد منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

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وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية وعقب الصلاة نقل محافظ محايل المكلف تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

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