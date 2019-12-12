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إصابات في حادث تصادم مركبتين بـ #الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
شهد حي القمرية، بمحافظة الطائف، مساء اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين مركبتين؛ أسفر عن سقوط إصابات.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم مباشرة الحادث على الفور.
وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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