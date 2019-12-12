- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل مشكلة نقص الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل مشكلة نقص الأدوية
في مختلف محافظات ومدن المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمادها لعدد من الصيدليات المرجعية في مختلف محافظات ومدن المملكة، والتي تتوفّر فيها غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول المستهلك والمريض للدواء.
وأشارت الهيئة إلى أنها تنشر تباعًا على موقعها الإلكتروني، قوائم تُحدّث دوريًا، بالصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة من “الهيئة”، في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل مشكلة نقص الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.