البيئة توضح عقوبة الاحتطاب الجائر.. غرامة 10 آلاف ريال

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، أن الاحتطاب مخالفة قانونية تُعرض مرتكبها إلى العقوبات.

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وكانت الوزارة قد أوضحت أن غرامة الاحتطاب من أجل التجارة تبلغ 50 ألف ريال، بينما تبلغ غرامة قطع الشجرة الواحدة 5000 ريال، و10000 ريال غرامة نقل الحطب المحلي.

كما طالبت الوزارة، المواطنين والمقيمين بالتبليغ الفوري عن الاحتطاب على الرقم 8002572220 .

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