شكرا لقرائتكم إغلاق نفق الأمير ماجد بـ #جدة .. إليكم المسارات البديلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-12 إغلاق نفق الأمير ماجد بـ #جدة .. إليكم المسارات البديلة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع المرور إغلاق نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الشمال إلى الجنوب، لمدة 20 يومًا اعتبارًا من يوم غد الجمعة 16 ربيع الثاني 1441هـ. Advertisements وقالت الأمانة إنه يمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط أدناه. شارك الخبر







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