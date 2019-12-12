شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إتلاف 2800 كغم أغذية فاسدة.. وإغلاق 130 منشأة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2800 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية، وذلك خلال الجولات التفتيشية التي شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملة جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية، ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشيراً إلى أنه تم رصد نحو 904 مخالفة صحية، وإغلاق 130 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1605 جولات ميدانية قام بها المراقبون منذ انطلاق حملة «غذاؤكم أمانة»، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.