ضعف الثقة بمستشفيات الصحة يضطر 19,460 مريضا للمغادرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
على الرغم من النصيحة الطبية لهم بالبقاء غادر مستشفيات وزارة الصحة 19460 مريضا ومريضة، وذلك بحسب إحصاءات الوزارة عن عدد المرضى الذين تمت إحالتهم لقسم الخدمة الاجتماعية بمستشفيات الصحة لعام 2018.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد من غادر من المرضى الذكور كان 9727 مريضا، فيما الإناث بلغن 9733 مريضة، وبحسب مختصين في القطاع الصحي فإن الرقم الفعلي أكبر بكثير، كون هذا الرقم يمثل فقط من خرجوا ضد النصيحة الطبية، وتمت إحالتهم للخدمة الاجتماعية، ولا يمثل من خرجوا ولم تتم إحالتهم.
وتواصلت «مكة» مع كل من استشاري أمراض الكلى الدكتور عصام الخرساني، وطبيب مقيم جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين الدكتور محمد حلواني، واتفقا على أن هناك عدة أسباب من أهمها ضعف ثقة المريض في جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة.
أسباب خروج المرضى على مسؤوليتهم
- ضعف ثقة المريض في جودة الخدمات الطبية المقدمةنقص بعض التجهيزات التي تؤثر على تقديم الخدمة الطبية
- الخدمة الطبية المقدمة للمريض أقل من توقعاته
- تأثر المريض بالصورة الإجمالية للخدمات الطبية في المستشفى تأثر المرضى من معاملة بعض أفراد الكادر الطبي، سواء أطباء أو ممرضونعدم تحمل بعض المرضى الإقامة في غرف التنويم بسبب ازدحامها تباعد المواعيد لإنهاء مراحل علاج المرضى
- وجود المريض في مستشفى بعيد عن مدينته
- عدم وجود مرافق أو تحمل المريض أو ذويه تكاليف مادية إضافية نتيجة لذلك
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