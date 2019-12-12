«موهبة» تكرم المدارس المتميزة في مسابقة الكانجارو للرياضيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» المدارس المتميزة في مسابقة الكانجارو للرياضيات 2019 في حفل أقيم بمقر المؤسسة في الرياض، بحضور وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، ومديري التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وقيادات موهبة ومسؤولي المدارس، كما كرمت المدارس التي حققت أكبر عدد من الميداليات، والطلبة الحاصلين على المركز الأول في الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
وجددت «موهبة» دعوتها لجميع طلبة التعليم بالمملكة في جميع صفوف التعليم العام بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للتسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020م، والمستمر حتى نهاية فبراير المقبل، لتعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.
ويتم التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020 عن طريق الطلاب أو أولياء الأمور أو المدارس عبر الرابط المخصص، فيما تعد الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
عن المسابقة:
- 42,882 طالبا وطالبة بالتعليم العام شاركوا فيها
- 25,936 طالبا وطالبة من المرحلة الابتدائية
- 10,360 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة
- 6,586 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية
- 5000 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية
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