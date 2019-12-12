بنجلاديش ترفض الإفراج عن مختلسة أموال اليتامى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفضت المحكمة العليا في بنجلاديش أمس التماسا يطالب بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، التي تقضي عقوبة بالسجن بتهمة الفساد.
ويقول محامي الدفاع عن ضياء إنها مريضة للغاية، لكن هيئة قضاة مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة كبير القضاة سيد محمود حسين، رفضت الطلب بعد مراجعة تقرير عن حالتها الصحية، بحسب قول المدعي العام محبوبي علام.
وأضاف أن المحكمة طلبت من الحكومة ضمان تحسين العلاج الطبي الذي تتلقاه رئيسة الوزراء السابقة (74عاما).
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