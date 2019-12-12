26 قتيلا في معارك بين قوات النظام والمعارضة بإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسقوط 26 قتيلا في معارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن قوات النظام بدأت هجوما جديدا فجر أمس بغية استعادة السيطرة على الكتيبة المهجورة التي خسرتها لمصلحة الفصائل.
وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ بدء الهجوم الجديد، كما قتل أربعة من مقاتلي الفصائل المسلحة. وقتل أمس 15 شخصا من الجانبين في اشتباكات الكتيبة المهجورة.
وتترافق المعارك العنيفة مع قصف صاروخي يستهدف محاور القتال.
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