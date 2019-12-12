100 قتيل ومفقود في هجوم على جيش النيجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل ما لا يقل عن 70 جنديا وفقد 30 آخرون، إثر هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس في دولة النيجر بالقرب من الحدود المشتركة مع مالي.

وأوضحت مصادر أمنية أمس أن المسلحين فجروا المعسكر بواسطة صواريخ وقذائف هاون، بينما تسبب انفجار العتاد والذخيرة بارتفاع أعداد القتلى.

وفي يوليو الماضي قتل 18 جنديا نيجريا وفقد أربعة خلال هجوم على الموقع العسكري نفسه من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، كما سبق أن قتل 18 مقاتلا من «داعش» في الصحراء الكبرى أثناء عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية والفرنسية والأمريكية في منطقة إيناتس في يونيو الماضي.