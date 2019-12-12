السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيامي
قتل ما لا يقل عن 70 جنديا وفقد 30 آخرون، إثر هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في منطقة إيناتس في دولة النيجر بالقرب من الحدود المشتركة مع مالي.
وأوضحت مصادر أمنية أمس أن المسلحين فجروا المعسكر بواسطة صواريخ وقذائف هاون، بينما تسبب انفجار العتاد والذخيرة بارتفاع أعداد القتلى.
وفي يوليو الماضي قتل 18 جنديا نيجريا وفقد أربعة خلال هجوم على الموقع العسكري نفسه من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، كما سبق أن قتل 18 مقاتلا من «داعش» في الصحراء الكبرى أثناء عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية والفرنسية والأمريكية في منطقة إيناتس في يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 قتيل ومفقود في هجوم على جيش النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.