ألمانيا تحتج على طرد دبلوماسيين من روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية بشدة قرار الحكومة الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين في ظل الخلاف القائم بين الحكومتين بشأن جريمة قتل مواطن جورجي في برلين، يشتبه أنها تمت بتكليف من أجهزة روسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين «تأسف الحكومة الاتحادية لقرار الحكومة الروسية بإعلان موظفين اثنين بالسفارة الألمانية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما، لقد أرسلت الإشارة الخاطئة وهذا أمر غير مبرر».

وتابعت المتحدثة «تحتفظ الحكومة الألمانية بالحق في اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن، في ضوء التحقيقات».