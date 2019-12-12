السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي
أعلنت السلطات الفيتنامية أمس نفوق أنثى فيل تبلغ من العمر 59 عاما، وكانت تعيش في منطقة المرتفعات الوسطى، بعد أن ظلت تحمل السياح وتتجول بهم في رحلات لمشاهدة المعالم السياحية لسنوات طويلة.
وقال مدير مركز حماية الأفيال في إقليم داك لاك، هيونه ترونج لوان إن الفيلة «هبان» نفقت بسبب تقدمها في العمر، وأقام صاحب أنثى الفيل وقرويون مراسم دفن لها.
وأضاف أن الفيلة كانت تعاني من بعض المشاكل في الأسنان لأشهر عدة، مما جعل تناول الطعام أمرا صعبا بالنسبة لها.
وولدت الفيلة هبان عام 1962، وجرى ترويضها لخدمة السياح لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نفوق أنثى فيل في فيتنام عمرها 59 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.