«حرائق بالقرب مني» الأكثر بحثا على قوقل في أستراليا 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصبحت عبارة «حرائق بالقرب مني» الأكثر بحثا على محرك قوقل للبحث لعام 2019 في أستراليا، بعد أن أتت حرائق الغابات المدمرة على أكثر من 7ر2 مليون هكتار من الأراضي في أنحاء ولاية «نيوساوث ويلز» وحدها منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع «قوقل»، فإن «الحرائق القريبة مني» تفوقت على كأس العالم للرجبي والكريكيت، لتصبح المصطلح الأكثر بحثا في البلاد.

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واستمر المئات من أفراد فرق الإطفاء أمس في مكافحة 117 حريقا في «نيوساوث ويلز»، تتضمن حرائق يطلق عليها «حرائق عملاقة»، في شمال غرب سيدني، والتي لها واجهة على الحرائق تمتد لـ60 كلم.

ويدير جهاز إطفاء الحرائق في المناطق الريفية بولاية نيوساوث ويلز صفحة خرائط لمتابعة حرائق الشجيرات والحشائش على موقعه الالكتروني، تحمل اسم «فايرز نير مي» (الحرائق القريبة مني)، ويتم تحديثها أولا بأول لتوفير جميع المعلومات الخاصة بالحرائق بصورة موجزة، بالإضافة إلى حالة كل حريق والمستويات المختلفة للتحذيرات.

يذكر أن هناك ستة أشخاص لقوا حتفهم منذ بدء موسم حرائق الغابات مطلع أكتوبر الماضي، كما دمرت 724 منزلا في نيوساوث ويلز.