تصميم «كتاب جدة» يحاكي الطراز القديم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة اختارت محافظة جدة أن يكون الطراز المعماري القديم والأبنية الطينية في المملكة تصميما لمعرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة لهذا العام، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول بهوية ثقافية تتسم بالتنوع والإثراء المعرفي والمشاركة الفاعلة محليا وعربيا وعالميا، وذلك تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ويتسم موقع المعرض الذي يتربع على مساحة 30،000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بجدة، بإطلالته على كورنيش جدة الساحر.



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